Dolores Aveiro mostra-se abraçada a Cristiano Ronaldo

Dolores Aveiro mostrou-se abraçada a Cristiano Ronaldo num momento em que os dois estiveram juntos na casa do atleta em Turim, Itália.

A matriarca do clã Aveiro está de visita a território italiano para aproveitar o tempo livre com os netos e o filho. No perfil de Instagram, Dolores Aveiro partilhou episódio entre mãe e filho.

Rapidamente, entre os diversos elogios, na secção de comentários, a irmã do futebolista Katia Aveiro fez questão de reagir à fotografia, com uma declaração: “Meus amores da minha vida”.

A empresária também está em Itália com a sua mãe e o irmão. Na respetiva conta da rede social, a cantora revelou que voltou a abraçar Cristiano Ronaldo depois de terem estado afastados durante algum tempo.