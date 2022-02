Dolores Aveiro sobre Cristiano estar em quarentena: “Pertinho do coração”

Dolores Aveiro esteve à conversa com o filho Cristiano Ronaldo, através de uma videochamada, depois de o jogador ter testado positivo à Covid-19 durante o estágio da Seleção Nacional.

Após ter sido descoberto que o atleta estava infetado, a mãe do internacional português da Juventus mostrou o seu apoio com uma mensagem nas redes sociais enquanto o filho estava em isolamento em Oeiras.

Agora, que CR7 já regressou a casa em Turim, Itália, onde está de quarentena, a matriarca da família Aveiro aproveitou o tempo livre para falar por “facetime” com o avançado português.

“Família. Minha Vida. Longe dos olhos, mas pertinho do coração”, escreveu Dolores Aveiro numa imagem que partilhou no InstaStories, ferramenta do Instagram.

Além de Dolores Aveiro, Katia e Elma também enviaram mensagens de apoio ao irmão na referida rede social. “Se tem que ser o Cristiano Ronaldo a fazer acordar o mundo, tenho que dizer que este português é mesmo um predestinado, um enviado de Deus”, escreveu Katia.

Lembre-se que o internacional português esteve reunido com a seleção para preparar o encontro com a Suécia, a contar para a Liga das Nações. Entretanto, através de um comunicado da FPF, soube-se que o camisola 7 testou positivo ao novo coronavírus.

LEIA TAMBÉM: