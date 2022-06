Dolores Aveiro cumpre a tradição e deseja boa sorte à Seleção junto a Ronaldo

Dolores Aveiro voltou a cumprir a tradição e esta quinta-feira, 9 de junho, recorreu ao Instagram para desejar boa sorte à Seleção portuguesa.

No dia em que Portugal joga contra a Chéquia no Estádio de Alvalade para a Liga das Nações, a matriarca do clã Aveiro partilhou uma fotografia ao lado de Cristiano Ronaldo para desejar boa sorte à equipa portuguesa.

“Boa sorte para a nossa Seleção”, escreveu Dolores Aveiro.

Os elogios rapidamente se multiplicaram na secção de comentários. “Divinos” ou “A melhor mãe”, são algumas das palavras deixadas pelos internautas.