Dolores Aveiro de regresso à Madeira

Depois de ter estado uns dias na Arábia Saudita, perto do filho Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro já regressou ao conforto da sua casa na Madeira.

A mãe do futebolista do Al Nassr mostrou-se, no perfil de Instagram, de volta a casa para partilhar uma mensagem de apoio ao seu clube do coração, Sporting, que tem um jogo marcado para esta noite, frente aos dinamarqueses do Midtjylland, da Liga Europa.

“Bom dia, boa sorte, Sporting. Estamos juntos”, escreveu.

Durante a sua primeira visita à casa do filho na Arábia Saudita, Dolores Aveiro confessou estar muito feliz ao lado do craque da Seleção Nacional. “Sempre muito feliz ao teu lado”, garantiu.

Além de Cristiano Ronaldo, a matriarca da família Aveiro também é mãe de Elma, Katia e Hugo.