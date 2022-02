Dolores Aveiro mostra-se deitada com Cristianinho: “Já tinha saudades”

Dolores Aveiro mostrou-se, esta sexta-feira, 15 de janeiro, uma avó rendida ao lado do neto Cristianinho deitada numa cama.

A mãe do jogador Cristiano Ronaldo aproveitou a manhã desta sexta-feira para “matar” saudades do filho mais velho do atleta da Juventus (Itália), tal como partilhou no Instagram.

“Já tinha saudades do meu menino”, escreveu.

Além de Cristiano Ronaldo Jr, o “internacional” português também é pai dos gémeos, Eva e Mateo, que nasceram com recurso a gestação de substituição, e Alana Martina, fruto da relação com Georgina Rodríguez.

O craque foi eleito o mais bem vestido em Portugal no ano passado. A lista foi realizada pelo “site” Showroomprive.pt, que inquiriu os portugueses quanto às celebridades nacionais mais elegantes de 2020.