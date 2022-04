Dolores Aveiro deixa mensagem de força à Seleção Nacional

Dolores Aveiro demonstrou, esta quarta-feira, 23 de junho, o seu apoio à Seleção Nacional nas redes sociais no dia em que a equipa das quinas joga com a França no Euro 2020.

A mãe de Cristiano Ronaldo está longe da Hungria, onde se vai disputar o terceiro encontro da fase de grupos para Portugal. Porém, a matriarca da família Aveiro deixou uma mensagem de apoio à seleção.

“Força, Portugal! Nós acreditamos”, escreveu Dolores Aveiro na legenda de uma fotografia em que aparece com a camisola 7 do seu filho Cristiano Ronaldo, ao lado do companheiro, Andrade.

Portugal entra em campo às 20h00 para disputar uma partida com a França no Estádio Puskás Ferenc, em Budapeste. Este é o último jogo do grupo F, do qual também faz parte a Alemanha e Hungria.