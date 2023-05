Dolores Aveiro desmente crise na relação de Georgina e Ronaldo

Dolores Aveiro quebrou o silêncio e desmentiu de forma categórica a existência de uma crise no namoro de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez.

Pontos nos “is”: depois de muito se ter falado da alegada crise no namoro entre Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez, Dolores Aveiro, mãe do jogador do Al-Nassr, veio esclarecer que está tudo bem na relação.

“É tudo mentira. Todos os casais discutem, portanto isso é tudo uma mentira”, declarou a matriarca do clã Aveiro ao “Diário de Notícias da Madeira” durante um evento de uma marca de ótica num centro comercial do Funchal.

Recorde-se que o testemunho de um espanhol ao jornal “Ok Diário” tornou-se viral, depois de ter contado que um tripulante do jato privado de CR7 falou sobre uma alegada discussão violenta entre o casal.

Para afastar todos os rumores de uma suposta separação do craque português, “Gio” recorreu às redes sociais. A companheira do jogador do Al-Nassr citou a letra da música “Si yo muero”, de Romeo Santos: “O invejoso inventa o rumor, o bisbilhoteiro difunde-o e o idiota acredita”.

Dolores Aveiro abordou, ainda, ao “Diário de Notícias da Madeira” o recente internamento da neta, Alana Martina, num hospital de Riade, na Arábia Saudita. “Já está tudo bem, ela já recuperou”, referiu.