Dolores Aveiro e Lili Caneças juntas a assistir às Marchas Populares em Lisboa

Desta vez, não foram os famosos a encontrar-se com Dolores Aveiro na Madeira. A mãe de Cristiano Ronaldo veio até Lisboa para assistir às Marchas Populares e juntou-se a Lili Caneças.

Ontem à noite, as ruas de Lisboa encheram-se para ver as Marchas Populares passarem. No final, a Marcha da Bica foi a campeã, em que Débora Monteiro era a madrinha.

Dolores Aveiro veio até à capital assistir ao desfile. Nas redes sociais, posou ao lado de Lili Caneças. A “socialite” publicou o encontro na Internet.

“Este ano, Carlos Moedas convidou para as Marchas Populares pessoas que toda a gente conhece e respeita, e que nunca tinham estado a ver as marchas na tribuna presidencial. Conheci pessoalmente a dona Dolores Aveiro que é muito simpática e divertida!”, escreveu na legenda.

Lili Caneças também publicou fotografias na tribuna presidencial com outras figuras públicas. Entre elas, o Presidente da República, o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e o músico Tony Carreira.

Assim como Lili Caneças, várias outras celebridades já se encontraram com a mãe de Cristiano Ronaldo. Desde Cristina Ferreira a Tony Carreira e até Tânias Ribas de Oliveira, que foi à Madeira e não deixou de registar o momento do encontro.