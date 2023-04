Dolores Aveiro embarca em cruzeiro com Tony Carreira

Dolores Aveiro embarcou no cruzeiro “35 anos de canções” de Tony Carreira. Amigos brindaram ao sol.

Novamente juntos: conhecidos pela longa relação de amizade, Dolores Aveiro e Tony Carreira embarcaram no cruzeiro “35 anos de canções”, que partiu neste domingo de Lisboa e vai ter o “cantor de sonhos” como convidado especial e a cantar para centenas de fãs.

Sob o intenso calor que se fazia sentir na capital, a mãe de Cristiano Ronaldo e o artista brindaram no convés do navio MSC Fantasia: “Pronta para mais uma viagem”, garantiu Dolores Aveiro no perfil de Instagram.

O cruzeiro “35 anos de canções” partiu de Lisboa com destino a Tânger e com passagens em Cádis, Barcelona e Málaga.

Recorde-se que a pensão completa a bordo (sete noites) custou 829 euros, mas não contempla os espetáculos de Tony Carreira, que acrescem 50 euros por pessoa.