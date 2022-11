Dolores Aveiro encanta com nova fotografia ao lado de Cristiano Ronaldo

Depois de publicar uma imagem do neto, Cristianinho, Dolores Aveiro encantou os seguidores com uma nova fotografia ao lado de Cristiano Ronaldo.

A matriarca do clã Aveiro recorreu assim às redes sociais para partilhar um novo registo fotográfico com o “capitão” da Seleção Nacional.

“Bom fim de semana para todos”, escreveu Dolores Aveiro.

A publicação da mãe do craque português mereceu ainda vários elogios da parte dos internautas.

Recorde-se que Cristiano Ronaldo integra a lista de 26 convocados do selecionador nacional Fernando Santos para a fase final do Campeonato do Mundo do Catar.