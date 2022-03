Dolores Aveiro faz mudança de visual

A mãe de Cristiano Ronaldo renovou o visual e mostrou-se com um corte de cabelo mais curto do que aquele com que o público está acostumado a vê-la.

Dolores Aveiro cortou o cabelo acima dos ombros e revelou o resultado final da mudança de visual na conta oficial de Instagram.

“Mudança de visual”, escreveu a matriarca da família Aveiro na legenda da publicação.

https://www.instagram.com/p/CASfJeyjeot/

Dolores Aveiro foi internada no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, em março na sequência de um AVC isquémico.

