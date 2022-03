Dolores Aveiro felicita Cristiano Ronaldo depois da vitória de Portugal

Dolores Aveiro posou no final do encontro de Portugal com o filho, Cristiano Ronaldo, que jogou os 90 minutos frente à Turquia no Estádio do Dragão, no Porto.

Depois da vitória da Seleção Nacional frente os turcos (3-1), a contar para o “play off” de acesso ao Mundial do Catar, a matriarca da família Aveiro aproveitou para festejar com o futebolista do Manchester United e o companheiro, Andrade.

“Mais uma noite memorável, força Portugal”, escreveu na legenda de uma fotografia em que surge ao lado do “capitão” da equipa treinada por Fernando Santos e do companheiro.

Antes do jogo, recorde-se, Dolores Aveiro tinha desfrutado de um passeio pela cidade e visitou o ateliê da amiga Paula Brito. Na altura, a mãe de Cristiano Ronaldo deixou uma mensagem de apoio à seleção portuguesa.

Além do atleta, Dolores Aveiro também é mãe de Katia, Elma e Hugo Aveiro.