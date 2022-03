Dolores Aveiro festeja aniversário da neta

Dolores Aveiro assinalou publicamente mais um aniversário da neta, a filha de Elma Aveiro, com uma dedicatória.

Eleonor Caires completa 15 anos, esta sexta-feira, e, para celebrar a data, a matriarca da família Aveiro partilhou uma fotografia na conta oficial de Instagram, juntamente com uma dedicatória ternurenta.

“Parabéns para a minha neta que está a ficar uma mulher. Sabes que podes contar sempre com a avó. Beijinhos e que tenhas um dia muito feliz”, escreveu a mãe de Cristiano Ronaldo na descrição.

https://www.instagram.com/p/B8Q1T7hjjpZ/

A mãe de Eleonor, Elma Aveiro, também destacou a data na mesma plataforma. “15 anos passaram. Deus tirou-me e deu-me o que mais amo no Mundo. Há 15 anos, o meu pai partiu porque achou que tinha comprido a sua missão. […] Deus quis que aquilo que o meu pai me ensinou e amou continuasse contigo minha filha”, referiu a irmã do internacional português.

“Enquanto cá estiver vou-te proteger, amar, ensinar. […] É por ti que cá estou, conta comigo sempre enquanto cá estiver. Parabéns, minha filha, companheira, amiga, confidente, parte de mim. Aproveita muito este dia”, completou.

