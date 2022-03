Dolores Aveiro festeja vitória do Sporting ao lado de humoristas

Dolores Aveiro é uma adepta fervorosa do clube leonino, algo que não esconde e faz questão de mostrar sempre que possível, e desta vez ao lado de humoristas.

A noite desta quarta-feira, 24 de novembro, foi de alegria e emoção para a mãe de Cristiano Ronaldo, pois o Sporting passou aos oitavos de final da Liga dos Campeões, ao ganhar ao Borussia Dortmund: uma vitória celebrada pela matriarca da família Aveiro da melhor maneira.

Dona Dolores, como é conhecida, foi ver o jogo ao Estádio José Alvalade, em Lisboa, e encontrou os humoristas Pedro Fernandes e Salvador Martinha, também eles apoiantes do clube verde e branco. O momento de euforia dos três adeptos “leoninos” foi partilhado por Pedro Fernandes na sua conta de Instagram.

“Noite de sonho!”, escreveu o também radialista como legenda da imagem onde se encontram os três a festejar a vitória do clube.

Recorde-se que, durante a tarde, Dolores Aveiro já tinha manifestado o apoio à equipa pela qual Cristiano Ronaldo jogou no início de carreira. A mãe do craque tinha deixado uma mensagem de apoio ao Sporting no seu perfil de Instagram, algo que faz sempre que o clube joga. “Boa sorte para o nosso SPORTING”, desejou.