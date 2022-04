Dolores Aveiro foge para a praia com o bom tempo

Dolores Aveiro começou a manhã deste domingo por ir à praia apanhar banhos de sol. A mãe de Cristina Ronaldo aproveitou para fazer um apelo aos fãs.

Depois de ter estado internada num hospital, devido a um Acidente Vascular Cerebral (AVC), a mãe do jogador de futebol da Juventus (Itália) continua a recuperar aos poucos na Madeira.

A matriarca do clã Aveiro vestiu o fato de banho e foi para a praia descansar. O momento foi eternizado no perfil de Instagram, com uma mensagem para os seus seguidores visitarem aquela ilha.

https://www.instagram.com/p/CA2Y2mWjlEL/

Na publicação, diversos internautas enviaram mensagens de apoio a Dolores Aveiro. Entre os comentários que surgiram destaque para as palavras da irmã da namorada de Cristiano Ronaldo, Ivana Rodríguez.

“Fico muito feliz em ver que está tudo bem, Dolores. Aproveita! Um abraço”, pode ler-se.

