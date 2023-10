Dolores Aveiro mostra-se animada: “Almoço com os meus netos”

Através das redes sociais, Dolores Aveiro mostrou ser uma avó babada. A mãe de Cristiano Ronaldo almoçou com os netos e partilhou uma imagem do momento.

Dolores Aveiro partilha alguns momentos entre avó e netos nas redes sociais. Desta vez, a matriarca da família Aveiro almoçou ao lado de Rodrigo e José, filhos de Katia Aveiro, e destacou o momento no Instagram.

“Almoço com os meus netos”, escreveu a mãe de Cristiano Ronaldo na legenda da publicação.

Na caixa de comentários, a mãe dos meninos não resistiu e comentou: “Amores da minha vida toda. Já estou a ir”.

Recorde-se que, durante o jogo Portugal-Eslováquia (3-2), que decorreu no Estádio do Dragão, no Porto, Dolores aproveitou, também, para matar saudades do filho e do neto. A madeirense assistiu ao jogo da seleção das “Quinas” ao lado de Cristianinho e da nora Georgina Rodríguez.