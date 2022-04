Dolores Aveiro dá os parabéns ao “querido amigo” Tony Carreira

Dolores Aveiro deu os parabéns ao “querido amigo” Tony Carreira que completa, esta quinta-feira, 30 de dezembro, 58 anos.

A mãe de Cristiano Ronaldo mantém uma relação de amizade há vários anos com o cantor. Por isso, no dia de aniversário do artista, a matriarca do clã Aveiro não deixou passa a datar em branco nas redes sociais.

“Hoje é dia de festa! Parabéns, meu querido amigo, que tenhas um dia muito feliz! Beijinhos”, pode ler-se na mensagem partilhada por Dolores Aveiro no perfil de Instagram.

Diversos internautas juntaram-se a Dolores Aveiro para dar os parabéns ao intérprete. “Parabéns, Tony Carreira! Saúde, paz, amor e muito sucesso!” comentou uma fã. “Muitas felicidades. Beijinhos para os dois. Tem uma amiga maravilhosa”, escreveu outra admiradora.

Os dois já surgiram várias vezes ao lado um do outro nas redes sociais. Lembre-se que Dolores Aveiro e Tony Carreira estiveram juntos, em abril, e a fotografia foi partilhada nas respetivas redes sociais.

Na altura, tratou-se da primeira vez em que o artista surgiu em público após a morte da filha Sara Carreira, a 5 de dezembro do ano passado.