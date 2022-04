Dolores Aveiro partilha fotografias inéditas do parto de Katia Aveiro

A mãe de Cristiano Ronaldo partilhou nas redes sociais fotografias inéditas do nascimento da neta, Valentina, filha de Katia Aveiro.

Valentina celebra esta quinta-feira o primeiro aniversário e, para assinalar a data especial, Dolores Aveiro recordou o momento em que a neta mais nova nasceu com imagens do parto.

“A minha neta mais nova, a única que me deu coragem para ver uma filha sofrer – custa ver uma filha parir e não poder fazer nada, quem é mãe sabe -, mas ganhei coragem e isso ficou cravado no meu coração. Dizem que avó é mãe duas vezes, não sei se isso é verdade, mas que o amor transborda de uma maneira inexplicável. Lá isso transborda”, lê-se na legenda da publicação no Instagram.

“Feliz dia, minha neta, que este dia seja só mais um de muitos pela tua vida fora. Hoje estaremos longe, mas em breve iremos comemorar juntas. […] Longe dos olhos, mas sempre pertinho do meu coração. Faz hoje um ano que nasceu mais pedacinho de nós”, acrescentou.

Recorde-se que também Katia Aveiro assinalou o aniversário da filha mais nova.

