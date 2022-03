Dolores Aveiro partilha foto de gesto ternurento de Cristianinho

Dolores Aveiro partilhou, esta segunda-feira de manhã, 17 de maio, uma fotografia do gesto ternurento do filho mais velho de Cristiano Ronaldo, Cristianinho.

A matriarca da família Aveiro começou o dia com um “beijinho” de Cristianinho. Rendida ao gesto do neto, a mãe de Cristiano Ronaldo dividiu o momento com os admiradores, publicando uma imagem no Instagram.

“Boa semana para todos”, desejou Dolores Aveiro.

Entre os comentários que surgiram na publicação, destaque para as palavras de Elma Aveiro, uma das irmãs do craque português da Juventus. “Riquezas da minha vida”, atirou a empresária.

Além de Cristianinho, Cristiano Ronaldo também é pai de Alana Martina, que é fruto da relação com Georgina Rodríguez, e dos gémeos Eva e Mateo. Lembre-se que o filho mais velho e os gémeos nasceram com recurso a gestação de substituição.