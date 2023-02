Dolores Aveiro partilha nova fotografia ao lado do neto Cristianinho

Arábia Saudita ou Madeira? Não se sabe, mas Dolores Aveiro reencontrou-se com o neto Cristianinho, filho mais velho de Cristiano Ronaldo, porém não revelou o local do encontro.

No seu perfil de Instagram, a matriarca da família Aveiro publicou uma imagem ao lado do menino e mostrou-se feliz com o encontro.

“Já estou com o meu menino”, escreveu, utilizando ainda um emoji em forma de coração.

De notar ainda que anteriormente, Dolores Aveiro tinha feito uma publicação a desejar boa sorte ao Sporting que, esta quinta-feira, 16 de fevereiro, joga contra o FC Midtjylland para a Liga Europa.