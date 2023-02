Dolores Aveiro partilha nova imagem ao lado de Cristianinho e encanta

Dolores Aveiro voltou a encantar os seus fãs ao partilhar uma nova fotografia ao lado do neto Cristianinho.

De notar ainda que a matriarca do clã Aveiro se encontra de visita em Riade, na Arábia Saudita, cidade onde mora atualmente Cristiano Ronaldo e a sua família.

“Já está maior que a avó”, escreveu Dolores Aveio como legenda.

Recentemente, o companheiro da mãe do craque português partilhou uma imagem ao lado do filho mais velho de Cristiano Ronaldo em que este surge vestido com um traje árabe.