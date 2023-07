Dolores Aveiro partilha registo ao lado do neto Cristianinho

Dolores Aveiro recorreu às redes sociais para partilhar um registo ao lado do neto Cristianinho e houve figuras públicas a reagirem.

Dolores Aveiro recorreu às redes sociais para fazer uma nova partilha com a família. Desta vez, a matriarca do clã Aveiro mostrou-se com o neto Cristiano Ronaldo Júnior, filho mais velho de Cristiano Ronaldo.

“Dia bem passado com o meu menino. Bom fim‑de‑semana”, escreveu na legenda da publicação.

Na caixa de comentários, figuras públicas como Cristina Ferreira e Bernardo Sousa aproveitaram para deixar corações. “Um beijinho aos dois”, escreveu, ainda, a diretora de ficção e entretenimento da TVI.

Recorde-se que a família está a passar uns dias no sul, devido ao estágio do Al-Nassr que decorre na zona algarvia. Recentemente, Cristiano Ronaldo viajou com a família num iate pela costa italiana. A companheira, Georgina Rodriguez, partilhou várias fotografias nas redes sociais.