Dolores Aveiro posa de biquíni na piscina

A mãe de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, posou de biquíni na piscina e deixou uma mensagem para o clube do filho.

O verão chegou e há que aproveitar. Dolores Aveiro está a fazer proveito de todos os momentos de sol e calor, enquanto se encontra no sul do país, no Algarve, para férias.

Nas redes sociais, Dolores partilhou uma fotografia em biquíni, a aproveitar a piscina e enviou uma mensagem para o clube de Cristiano Ronaldo, o Al-Nassr, da Arábia Saudita.

“Boa sorte para o Al-Nassr, beijinhos”, lê-se na legenda. Na caixa de comentários, os seguidores da matriarca da família Aveiro escreveram “Linda e plena”, “Rainha” e “Linda”.

A mensagem da mãe de Cristiano Ronaldo vem a propósito do estágio que o clube da Arábia Saudita está a realizar no Algarve e, para as 20.30 horas desta sexta-feira, dia 14 de julho, está marcado um jogo particular com o Farense.

O estágio do Al-Nassr no Algarve também fez com que Ronaldo e Georgina terminassem as suas férias pelo sul do país, onde foram vistos a jantar em Vilamoura. Os dois estiveram primeiro em Itália, no barco de luxo, com a família e amigos.