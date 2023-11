Dolores Aveiro prepara-se para as festividades: “Já cheira a Natal”

Dolores Aveiro já está a preparar-se para receber a família na época festiva, como mostrou nas redes sociais.

Para a grande maioria das pessoas, o Natal é um dia feliz. Recheado de família, com comida com fartura, iluminações e decorações brilhantes e, sem esquecer, as prendas que aguardam em baixo da árvore de Natal.

As preparações para a época festiva já começaram. Dolores Aveiro mostrou-se ocupada, às compras, para o Natal. Após apoiar o filho no jogo da seleção nacional este domingo, a matriarca do clã Aveiro partilhou nas redes sociais o que tem andado a fazer.

“Vim às compras! Já cheira a Natal”, escreveu na legenda da fotografia que publicou.

A mãe de Cristiano Ronaldo não é a única que já está a preparar a casa para as festividades. Manuel Luís Goucha já montou a árvore de Natal. Outras celebridades como Ana Garcia Martins e Catarina Gouveia também já preparam a casa.