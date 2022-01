Dolores Aveiro recorda AVC: “Tinha o lado esquerdo todo paralisado”

Dolores Aveiro recordou, esta quarta-feira, 31 de março, o Acidente Vascular Cerebral que sofreu há um ano. A mãe de Cristiano Ronaldo abriu o livro sobre as sequelas e o processo de recuperação.

Durante uma entrevista para o programa “Dois às 10”, no Dia Nacional do Doente com Acidente Vascular Cerebral (AVC), a matriarca do clã Aveiro lembrou o momento em que se sentiu mal quando se levantou para ir à casa de banho.

“Deitei-me na cama bem, não tinha sintomas nenhuns. Levantei-me para ir à casa de banho, caí e desmaiei. Depois tentei levantar-me e tinha o lado esquerdo todo paralisado. Chamei o meu companheiro, disse que não estava bem e ele chamou o 112”, contou.

Quando estava deitada na cama do hospital, Dolores Aveiro pediu a Deus que a salvasse: “Disse: ‘ai meu Deus que me salve, eu não mereço isto’. Pensava que ia acabar ali. Pensei na morte”.

Durante o processo de recuperação, a mãe do internacional português confessou que os filhos e os netos têm sido a sua principal motivação. Hoje em dia, Dolores Aveiro continua a fazer tratamentos duas vezes por semana para tratar as sequelas que ficaram.

“O que ficou mais afetado foi o lado esquerdo. A boca ficou torta”, referiu a matriarca do clã Aveiro em entrevista a Maria Botelho Moniz.