Dolores Aveiro reencontra filho Cristiano Ronaldo

Depois de algumas semanas longe do filho, Dolores Aveiro reencontrou Cristiano Ronaldo e mostrou tudo nas redes sociais.

Com Dolores Aveiro entre o Funchal, na Madeira, e Lisboa, e Cristiano Ronaldo entre a Arábia Saudita – onde joga no Al Nassr -, e Madrid, nem sempre a matriarca e o “capitão” da Seleção Nacional conseguem estar juntos fisicamente, mas os dois abraçaram-se, finalmente, neste fim de semana.

“Pequeno-almoço em boa companhia”, escreveu Dolores Aveiro nas redes sociais, sem especificar, no entanto, se o reencontro com o CR7 foi já em Lisboa, onde a Seleção Nacional se vai concentrar para os próximos compromissos de apuramento para o Campeonato da Europa do próximo ano, em Madrid ou em Riade.

Recorde-se que, na semana passada, o “internacional” português negou uma eventual crise no namoro com Georgina Rodríguez, durante o evento do lançamento da marca de água Ursu que decorreu na capital espanhola.

“A minha família está sempre comigo, a Gio está comigo em todos os meus projetos e eu também a apoio. Ela está a fazer o seu caminho e eu apoia-a a 100 por cento. Ela vai estar sempre comigo e eu com ela, os dois juntos somos muito mais fortes”, garantiu o “capitão” da Seleção Nacional.