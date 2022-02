Dolores Aveiro veste-se de verde e branco para apoiar “clube do coração”

Dolores Aveiro nunca escondeu que o “clube do seu coração” é o Sporting e, mais uma vez, a matriarca da família Aveiro, decidiu demonstrar o seu apoio à equipa leonina.

Os leões preparam-se para, esta quarta-feira, 3 de novembro, enfrentarem o Besiktas, no estádio José de Alvalade, a contar para a Liga dos Campeões, e a mãe de Cristiano Ronaldo vestiu-se de verde e branco para apoiar a equipa.

“Para o meu clube do coração desejo a maior sorte vamos com tudo”, escreveu a progenitora do craque português.

Recorde-se que Dolores Aveiro está prestes a ser a avó mais uma vez, pois, o capitão da seleção nacional anunciou, na semana passada, que será pai pela quarta vez.