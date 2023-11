Dolores e Elma Aveiro presentes nas bancadas a apoiar Cristiano Ronaldo

Este domingo, Portugal jogou com a Islândia no Estádio de Alvalade. Elma e Dolores Aveiro estiveram presentes a apoiar Cristiano Ronaldo.

No final deste domingo, dia 19 de novembro, a seleção portuguesa defrontou a Islândia no Estádio José de Alvalade, em Lisboa. Na partida de qualificação para o Euro 2024, Portugal venceu por dois golos e atingiu um marco histórico, conseguindo dez vitórias em dez jogos do apuramento.

Cristiano Ronaldo esteve em campo e, para apoiar o filho e irmão, Dolores e Elma Aveiro estiveram nas bancadas do estádio do Sporting.

Nas redes sociais, Elma e Dolores não deixaram de assinalar a partida e partilharam fotografias com o craque português.

“Como é tão bom estar contigo, mano do meu coração. Te amo muito”, escreveu a irmã de Ronaldo. “Como é tão bom ver-te”, acrescentou.