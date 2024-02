Dua Lipa apanhada aos beijos com Callum Turner em Beverly Hills

Dua Lipa está apaixonada e já não esconde: a cantora de “New Rules” foi apanhada aos beijos com Callum Turner em Beverly Hills, nos Estados Unidos.

Foi durante o mês de janeiro que Dua Lipa e Callum Turner foram apanhados juntos pela primeira vez.

O relacionamento parece estar cada vez mais sério e a cantora de “New Rules” já não esconde a paixão. Durante um passeio em Beverly Hills, em Los Angeles, Estados Unidos, o casal foi flagrado em clima de romance e até houve beijo.

Recorde-se que a artista terminou o namoro com o realizador Romain Gavras no passado mês de dezembro por não estarem no mesmo pé de igualdade, no que diz respeito a ter filhos.