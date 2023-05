Dua Lipa e o namorado, Romain Gavras, posaram juntos no Festival de Cannes

Depois do relacionamento ter-se tornado público em fevereiro, Dua Lipa e Romain Gavras posaram juntos, pela primeira vez, no Festival de Cannes.

O relacionamento de Dua Lipa, de 27 anos, e Romain Gavras, de 41, tornou-se público em fevereiro deste ano, depois de serem capturados por paparazzi.

Para posar pela primeira vez junto do namorado, Dua Lipa elegeu o Festival de Cannes, que está a decorrer neste momento na Riviera Francesa.

“Ontem à noite em Cannes com o meu amor”, escreveu a cantora na legenda de uma publicação feita no Instagram.

O casal assistiu à estreia do filme francês “Omar La Fraise” e para a passadeira vermelha, a artista, natural do Reino Unido, elegeu um look total preto, cheio de recortes.

Romain Gavras é um realizador francês e já esteve por trás de vários videoclipes famosos, como “No Church In The Wild”, de Kanye West e Jay-Z.