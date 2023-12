Dua Lipa está solteira. Cantora terá terminado namoro com Romain Gavras

O relacionamento de Dua Lipa e de Romain Gavras tornou-se público em fevereiro deste ano. Contudo, parece ter chegado ao fim.

Dua Lipa é uma mulher solteira. Após oito meses numa relação com Romain Gavras, a cantora terá terminado o namoro, que começou em fevereiro deste ano, durando cerca de oito meses. O motivo? A artista quer focar-se na música, segundo o jornal “The Sun”.

“Dua e Romain seguiram caminhos separados após um amor de verão”, afirmou fonte à publicação. “Romain considerava Dua uma workaholic [viciada em trabalho], mas ela não planeia diminuiu por algo ou alguém”.

De relembrar que a cantora está no cartaz do NOS Alive e vai pisar os palcos no Passeio Marítimo de Algés no próximo ano.