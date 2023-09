Duas décadas depois, regressa o “Diário da Sofia”

“O Primeiro Livro do Diário de Sofia”, de Nuno Bernardo e Marta Gomes, regressa com nova capa, texto atualizado e prefácio da atriz Marta Gil.

A Manuscrito lança, no dia 20 de setembro, a edição comemorativa de “O Primeiro Livro do Diário de Sofia”, de Nuno Bernardo e Marta Gomes.

Com capa nova, texto atualizado e prefácio da atriz e apresentadora Marta Gil, que deu vida à personagem “Sofia” na série exibida na RTP, entre 2005 e 2007, a história da rapariga de 17 anos que inicia o 11.º ano e começa a encarar alguns problemas típicos da idade, volta às livrarias.

O evento de apresentação do livro, que será conduzido por Marta Gil, acontece no dia 21 de setembro pelas 18.30 H na FNAC Colombo, em Lisboa. “O Primeiro Livro do Diário da Sofia” foi publicado, pela Editorial Presença, em 2003, mas agora Sofia e as melhores amigas, Rita e Joana, regressam para alegrar a vida dos leitores.