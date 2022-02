Duques de Cambridge dão os parabéns a Meghan Markle

O príncipe William e a mulher, Kate Middleton, deram publicamente os parabéns à mulher do príncipe Harry, Meghan Markle, no dia em que faz 40 anos.

Os duques de Cambrigde juntaram-se à familia real britânica nas redes sociais para deixar uma curta mensagem de parabéns à duquesa de Sussex neste dia de festa.

“A desejar um feliz aniversãrio à duquesa se Sussex”, pode ler-se na publicação no InstaStories, do Instagram.

A Casa Real inglesa escolheu a mesma mensagem publicando apenas três fotografias diferentes de Meghan Markle ao lado do marido, Harry, e do filho mais velho do casal, Archie.

Além de Archie, os duques de Sussex também são pais da filha mais nova, Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor, que nasceu a 6 de junho.

Lembre-se que o casal está a viver em Los Angeles, nos Estados Unidos, depois de ter abdicado dos cargos de membros seniores da família real, tornando-se financeiramente independentes.