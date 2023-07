Dylan Sprouse e Barbara Palvin casaram-se na Hungria

O ator Dylan Sprouse e a modelo Barbara Palvin ficaram noivos há um mês e, sem demoras, já trocaram alianças.

O ator conhecido pelos programas da Disney e a modelo já namoram há alguns anos e ficaram noivos no passado mês de junho.

Um mês depois do noivado, neste final de semana que passou, Dylan Sprouse e Barbara Palvin disseram, finalmente, o “sim”. Várias imagens da cerimónia de casamento têm estado a circular na Internet.

A notícia foi avançada pela Bors Online, uma revista húngara. A publicação afirma que a celebração foi secreta e terá acontecido numa igreja nos arredores de Budapeste, na Hungria, terra natal de Barbara.

Nas imagens que têm sido publicadas nas redes sociais, é possível ver que a modelo escolheu um vestido branco, de cauda, com a parte superior em format corset com alças. Já Dylan Sprouseapostou no clássico fato e gravata preto.