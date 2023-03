“É continuar o resto que me falta”: Fátima Campos Ferreira lembra a morte do marido, Manuel Rocha

Fátima Campos Ferreira esteve à conversa com Manuel Luís Goucha, na TVI, e lembrou a morte do marido, Manuel Rocha.

Nas primeiras declarações públicas sobre o desaparecimento do marido, Manuel Rocha, Fátima Campos Ferreira mostrou-se emocionada em conversa com Manuel Luís Goucha, na TVI.

“Há um choque tremendo, quando vemos as pessoas que gostamos partirem, no caixão. Mas é o nosso espelho e temos que viver com essa realidade”, começou por referir a jornalista da RTP na entrevista da TVI.

“Agora é viver de outra maneira, pensar que a vida continua até um dia. Portanto, é continuar o resto que me falta. Quem é que vai ter medo de uma coisa que está no caminho de toda a gente?”, questionou Fátima Campos Ferreira.

Manuel Luís Goucha lembrou que foi Manuel Rocha que o lançou, ainda nos tempos da RTP. “Convidou-me para fazer um programa de manhã três semanas e ainda cá estamos”, referiu o apresentador da TVI.

“Uma conversa com Fátima Campos Ferreira é uma conversa com pessoas dentro. Memórias dos seus para os que hão-de-vir. Vivos na dobra de um lençol bordado, num ‘Agostinho’ de presépio, num livro de Camilo… nas páginas escritas com lágrimas, que a viagem foi ao mais recôndito da alma. Obrigado Fátima. Se não viu a conversa puxe para trás na box ou reveja em TVI Player”, escreveu Manuel Luís Goucha nas redes sociais.