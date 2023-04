É dia de folga, mas nem de biquíni Inês Herédia larga o trabalho

A atriz da novela da noite da TVI Inês Herédia aproveitou o dia de folga para usar o biquíni e aproveitar o sol… mas não deixou o trabalho.

É uma das personagens mais acarinhadas da novela líder de audiências nas noites da TVI “Festa é Festa” e Inês Herédia retribui o carinho do público com trabalho. Por isso, nem no dia de folga, esta terça-feira, feriado, 25 de abril, a “Nelinha” da ficção deixou de estudar guiões apesar de estar em… biquíni.

“Só vesti o bikini novo para mostrar à minha mulher (a diretora da produtora de novelas Plural, Gabriela Sobral). Na verdade vou trabalhar agora. Because I’m free”, referiu a intérprete nas redes sociais, numa referência ao dia da Revolução, que já foi celebrado por outras caras conhecidas, como Cristina Ferreira ou Marcantonio Del Carlo.