É oficial: Francisco Monteiro pede Bárbara Parada em namoro

Parecia um jantar normal, mas a sobremesa veio acompanhada de um pedido. Depois de vários rumores, Francisco Monteiro e Bárbara Parada assumiram o relacionamento.

Após ter negado os rumores, durante o matutino “Dois às 10”, eis que Francisco Monteiro decidiu surpreender Bárbara Parada ao pedi-la em namoro.

Os ex-participantes do “Big Brother – Desafio Final” saíram para jantar, mas a surpresa veio só na hora da sobremesa. Na fotografia, partilhada por Bárbara Parada no Instagram, é possível ler no prato a seguinte pergunta: “Queres namorar comigo?”.

A nortenha, de 24 anos, fez ainda questão de partilhar uma fotografia de Francisco Monteiro, de 27, no carro, acompanhada de um emoji em formato de coração.

Vale recordar que, apesar de terem amigos em comum, os dois conheceram-se durante o “reality show” da TVI. Em conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, Bárbara lamentou as mensagens negativas que recebeu após um ‘story’ partilhado pelo agora namorado.