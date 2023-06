Edmundo Vieira mostra-se feliz com a digressão dos D’ZRT, mas confessa que teve dúvidas no início

O músico dos D’ZRT Edmundo Vieira falou sobre a digressão da banda: mostrou-se feliz por regressar aos palcos, mas admitiu que teve dúvidas no início.

A pedido de todos os fãs dos D’ZRT, a banda reuniu-se e realizou uma digressão para “matar as saudades”. Passaram por Lisboa, Porto, Guimarães, Alentejo e Funchal, para trazer aos fãs de “Morangos com Açúcar” boas memórias do início do século.

Edmundo Vieira, um dos integrantes da banda, recorreu às suas redes sociais para partilhar um agradecimento e um desabafo com os seus seguidores.

Na publicação do Instagram, conta que se encontra muito feliz com a tour, mas que teve dúvidas no começo.

“O que dizer… Que tour magnífica, não há palavras para descrever. Confesso que tive muito medo de dar o passo e fazer este regresso. Mais que o sucesso, estava em causa fortes questões sentimentais, mas (não sei nem explicar como) tem sido tudo tão perfeito”, começou por escrever.

“Só tenho a agradecer a tudo e a todos por tudo o que temos vivido nos últimos tempos. Vemo-nos no Algarve para uma despedida em grande. Até já tribo”, terminou a mensagem.

A digressão da banda portuguesa termina no mês de julho, depois de três meses na estrada. O último concerto será no Estádio Algarve, em Faro, a 3 de julho.