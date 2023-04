Eduardo e Joana Madeira a caminho de Fátima

Eduardo e Joana Madeira estão a caminho de Fátima na Semana Santa. O casal de atores mostrou as primeiras imagens nas redes sociais.

Juntos, também, na Fé: Eduardo e Joana Madeira estão a caminho de Fátima com outros peregrinos na Semana Santa. O casal de atores já mostrou as primeiras imagens nas redes sociais.

Dia 1. Alfeizarão. “Voltaren” é, oficialmente, o patrocinador oficial da peregrinação. Descanso”, escreveu, com humor, Eduardo Madeira nas redes sociais.

Também Joana Machado Madeira se mostrou a caminho do Santuário de Fátima numa imagem na qual aparece com outros peregrinos. “A caminho de Fátima. Dia 1”, escreveu a atriz no perfil de Instagram.