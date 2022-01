Eduardo e Joana Madeira desfrutam de “escapadinha” em Itália

Eduardo e Joana Madeira fizeram as malas e viajaram até Capri, Itália, onde estão a desfrutar de uma “escapadinha” romântica.

O casal mudou-se temporariamente para território italiano, sem a companhia dos filhos, Leonor e Carolina. Os dois estão a aproveitar os dias de férias para passear, ir à praia e experimentar a gastronomia italiana.

“ Escapadinha de fim de semana por Itália – as melhores e as piores fotografias de Capri”, escreveu Eduardo Madeira no perfil de Instagram.