Eduardo e Joana Madeira passeiam pela primeira vez com a filha mais nova

Eduardo e Joana Madeira almoçaram fora pela primeira vez com a filha mais nova, Carolina. O humorista captou uma fotografia do momento, partilhando-a nas redes sociais.

Desde que foram pais, o comediante e a companheira têm partilhado alguns momentos com a bebé Carolina nos respetivos perfis de Instagram. Desta vez, o humorista mostrou o primeiro almoço fora de casa da recém-nascida.

“Trouxemos a mais nova a almoçar fora a primeira vez. Ficou-se pelo leite, passou a imperial e o petisco”, escreveu Eduardo Madeira na legenda de uma imagem em que aparece o casal com Carolina.

A companheira do humorista reagiu à publicação, brincando com a fotografia escolhida por Eduardo Madeira: “Achas que um filtro que deixa as caras vermelhas foi a tua melhor escolha?”

Além de Carolina, Eduardo e Joana Madeira também são pais de Leonor. Lembre-se que o humorista é pai de Rodrigo, que nasceu durante um relacionamento amoroso anterior terminado.

Atualmente, o público pode acompanhar o trabalho de Eduardo Madeira no programa dos finais de tarde “Cristina ComVida” (TVI). O comediante é presença regular no formato em que dá vida a várias personagens.