Eduardo Madeira apoia Jorge Jesus: “Espero que tudo não passe de um susto”

Eduardo Madeira enviou uma mensagem motivacional a Jorge Jesus depois de este ter feito dois testes de deteção do Covid-19: um deu “positivo fraco” e outro “inconclusivo”.

O humorista está longe do treinador da equipa de futebol do Flamengo (Brasil), no entanto, fez questão de recorrer ao perfil de Instagram para manifestar o seu apoio nesta altura de incerteza.

“Acabo de saber que Jorge Jesus deu positivo no teste de Covid-19. Está agora à espera dos resultados da contraprova. Espero que tudo não passe de um susto. Mais uma vez o país vai torcer por ti. Para ele e para todos os infetados as melhoras”, escreveu.

O treinador vai fazer novos testes ao coronavírus. Contudo, o técnico já reagiu: “Sinto-me bem. Agradeço desde já as mensagens de carinho e apoio que recebi de vocês. Obrigado, Nação”.

