Eduardo Madeira assinala aniversário de casamento quase nu

Eduardo Madeira partilhou uma imagem nas redes sociais onde surge praticamente nu de forma a assinalar o aniversário de casamento.

“A dar tudo pelo aniversário de casamento. Exagerei?” escreveu o humorista.

Na imagem Eduardo Madeira encontra-se deitado numa cama com apenas uma almofada em forma de coração a cobrir as partes intimas.



As reações não se fizeram esperar e a caixa de comentários rapidamente se encheu, tanto por parte de colegas como de fãs.

Exemplo disso foi Jorge Corrula que escreveu: “Calma, José Cid”. Já Filipe Gonçalves acrescentou: “Se a banda sonora for Whitesnake e a canção for ‘Is This Love’… Aí sim terás de tirar o pé do acelerador”.