Eduardo Madeira brinca com viagem ao espaço de Mário Ferreira

Eduardo Madeira brincou, esta quinta-feira, 4 de agosto, com o feito de Mário Ferreira, que se tornou o primeiro português a chegar ao espaço.

O humorista esteve na Madeira, para o “Humour Fest 22”, mas esteve atento ao que se passou no Texas, nos Estados Unidos, com o empresário português a viajar até ao espaço a bordo da New Shepard da empresa Blue Origin.

Durante a viagem de avião, o comediante brincou com o feito do CEO do grupo Media Capital, que detém a TVI.

“Tenho ideia que o Mário Ferreira passou por mim numa nave há bocado. Seria?” pode ler-se num vídeo em que surge dentro do avião a olhar para a janela.

Cristina Ferreira, Nuno Pardal e Isabel Figueira não resistiram à brincadeira do humorista nas redes sociais e reagiram com emojis a chorar a rir na secção de comentários da publicação.

Mário Ferreira, que foi sentado no lugar n.º2, viajou com uma garrafa de vinho do Porto, com uma rolha de cortiça portuguesa, para perceber as eventuais alterações do produto nesta viagem espacial.