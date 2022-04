Eduardo Madeira celebra aniversário e faz auto-retrato

View this post on Instagram

Auto-retrato do Artista Enquanto Cavalheiro de Meia-Idade. A 25 de Fevereiro da década de setenta, na Guiné-Bissau, nasceu com 4kg e picos este vosso amigo. Passou depois por Coimbra, Lisboa, Margem Sul e vive há 20 anos em Cascais. Trata-se de um indivíduo de porte considerável, normalmente afável, simpático, genuíno, folgazão, dado a amizades e a boas farras. Além disso ama o mar de uma forma que escapa à sua própria compreensão. Gosta de livros, jazz e cinema bom. Ou seja, antigo. Também tem uma carrada de bons e humanos defeitos. A lista é extensa, pelo que não vale a pena estar a enumerar um correndo o risco de deixar os outros ressentidos. É também dado a ataques de ira, felizmente raros. Abomina hipocrisias, felonia, arrogâncias e cobardia. É muito mais artista que empresário. Felizmente há quem o proteja de si próprio. É casado com Joana Machado Madeira, 19 anos mais nova, que ama de uma forma honesta, genuína e intensa. Tem dois filhos. Rodrigo, de 18, fruto do primeiro casamento, e Leonor, de 6, que é uma cópia de bolso da mãe Joana. O Artista não gosta muito de falar de si, logo isto é o mais próximo que vão poder espreitar para dentro do seu peito. Ou do meu. Porque sou eu, o Artista, que vos escreve. PS – Há também quem diga que sou louco. Calúnias. Apenas isso. #aniversario #birthday