Eduardo Madeira confessa que filha mais nova é “clone” da mãe

Eduardo Madeira partilhou, esta sexta-feira, 15 de outubro, um vídeo da sua filha mais nova, Carolina, com a mãe e evidenciou as parecenças entras as duas.

O humorista, de 49 anos, afirma que Carolina é a cara de Joana Machado Madeira, apesar de as opiniões de quem o rodeia serem opostas.

“Diz que a Carolina é mais parecida com o pai e tal, mas na verdade é outro clone da mãe. As imagens são como o algodão, não enganam”, escreveu o artista.

Recorde-se que Carolina nasceu a 27 de abril deste ano. O casal tem ainda uma filha mais velha, Leonor, de oito anos. Fruto de um outro relacionamento, o humorista é ainda pai de Rodrigo, de 20 anos.