Eduardo Madeira conta episódio da mulher: “Entrou dentro de uma esplanada com o carro”

Na rubrica “Na Calha”, Eduardo Madeira contou uma história sobre a mulher, Joana, no início da relação do casal.

Com a presença de Eduardo Madeira e Joana Machado Madeira na rubrica “Na Calha”, o estúdio encheu-se de gargalhadas com uma história que o comediante contou sobre a atriz.

Eduardo começa por contar que, enquanto Joana estava a tirar a carta, o comediante comprou um carro novo. O casal foi passar um final de semana a Peniche e, depois de um jantar com amigos, a atriz pediu ao namorado para levar o carro até ao hotel.

“A Joana vai para o volante, mas em vez de meter a marcha atrás meteu a primeira e entrou por dentro de uma esplanada com o carro”, começou por contar.

“O que vale é que a esplanada já estava fechada, só estavam as cadeiras. Eu depois saí do carro e disse ao homem: ‘Olhe, desculpe! Desculpe! Eu pago tudo. A minha namorada ainda não tem carta’. O homem só me disse assim: ‘Eu não quero que me pague nada, só quero que me desapareçam da frente’”, acrescentou.