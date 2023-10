Eduardo Madeira elogia programa de Herman José: “A minha vida mudou”

O programa de Herman José, “O Tal Canal”, celebrou 40 anos e Eduardo Madeira deixou um elogio ao formato.

“O Tal Canal”, programa de comédia de Herman José, celebrou 40 anos e teve, esta quinta-feira, dia 19 de outubro, um episódio especial dedicado ao aniversário. Nas redes sociais, Eduardo Madeira elogiou o formato e o apresentador Herman José.

“40 Anos de ‘O Tal Canal’. Tinha dez anos quando vi este programa pela primeira vez e a minha vida mudou. É o ‘Sargent Peppers’ do humor nacional. A Guernica da Comédia lusa. O Kind Of Blue do Humorismo português”, começou por escrever.

“Herman José e este seu Flyng Circus elevou a comédia a um novo patamar. Ainda hoje esta masterpiece é a minha maior inspiração em termos de composição de personagens. Mais tarde tive a sorte de escrever para o mestre no ‘Herman Enciclopédia’ e noutros projetos e, mais tarde ainda, contracenar com ele em vários programas. Foi a minha Licenciatura, Mestrado e Doutoramento como comediante. Obrigado ao teacher, Sir Herman José”, concluiu Eduardo Madeira, agradecendo ao comediante e apresentador do programa.