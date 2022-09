Eduardo Madeira: “Espero que o Bruno de Carvalho tenha encontrado uma pessoa para o pacificar”

Bruno de Carvalho e Liliana Almeida “dão o nó” esta sexta-feira, 2 de setembro, no Solar do Paço, no Algarve, numa cerimónia “boho chic” e os convidados já começaram a chegar.

Eduardo Madeira e Joana Madeira são dois dos amigos de Bruno de Carvalho que se deslocaram até ao Algarve e garantiram estar “muito felizes” com a união do DJ e da cantora, que se conheceram no “reality show” “Big Brother Famosos 2”, na TVI.

“Uma coisa que uma pessoa se habitua quando convive com o Bruno é que ele pode fazer tudo. É imprevisível, Estar hoje a casar é à Bruno”, começou por dizer o comediante.

“Espero que o Bruno tenha encontrado a pessoa certa para o acalmar e pacificar. A melhor parte do Bruno é a parte empreendedora e bem-disposta a pior é as guerra em que ele se mete quase “non-stop”. Eu aprendi a ser amigo do Bruno nas boas e nas más ocasiões. Acho que a Liliana pode ser a pessoa certa e trazer ao de cima o melhor dele, a faceta brincalhona e deixar um bocadinho de parte as guerras. As pessoas têm a ideia que ele é meio louco e desbocado, mas isso é o que gosto mais nele. Prefiro um louco desbocado que um sonso”, continuou Eduardo Madeira.

Já Joana Madeira garantiu estar muito feliz: “O que me parece é que estão perdidamente apaixonados. Tem muita cumplicidade e divertem-se muito e nós só podemos estar aqui felizes a comemorar com eles”.