Eduardo Madeira imita André Filipe do “Big Brother”… e é a “cara chapada”

Eduardo Madeira deu vida a uma personagem inspirada em André Filipe do “Big Brother” (TVI) para o programa “Cá Por Casa”, da RTP1, apresentado por Herman José.

O humorista imitou o concorrente do Barreiro, que tem dado que falar no “reality show” da estação de Queluz de Baixo por, alegadamente, ter estado implicado na saída de dois participantes.

O resultado final foi partilhado pelo comediante no perfil de Instagram e os internautas, rapidamente, elogiaram a transformação. “Opa, não estou a aguentar! Estás simplesmente brutal”, comentou uma fã. “Está igual”, atirou outra.

O jovem do “Big Brother” tem 25 anos e é dono de uma pequena produtora de audiovisuais. Em simultâneo, André Filipe trabalha como maquilhador e autointitula-se como guru: faz reiki e terapia multidimensional.

Perante a participação do concorrente, Flávio Furtado teceu grandes elogios: “É um dos meus concorrente favoritos, é um dos melhores jogadores. É um ótimo jogador”.

No entanto, há quem não goste e arrase com o jovem, tal com aconteceu com Fanny.

LEIA TAMBÉM: